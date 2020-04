I fan di Cristina Chiabotto non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio durante il ballo sensuale della showgirl.

Durante l’emergenza Coronavirus Cristina Chiabotto sta, come tutti, trascorrendo il tempo in quarantena, in casa con suo marito. Per intrattenere i fan dei social la modella si è lanciata in un sensuale ballo, ma secondo i fan non avrebbe indossato la biancheria.

Cristina Chiabotto: la quaratena

Un video circolato sui social mostra Cristina Chiabotto mentre danza in casa propria, durante l’emergenza Coronavirus. Secondo alcuni fan la conduttrice non avrebbe indossato biancheria intima o – almeno – dalle immagini essa non sarebbe visibile.

Nonostante le difficoltà dovute all’epidemia in Italia l’ex Miss sembra vivere un periodo roseo: a settembre 2019 lei e Marco Roscio sono finalmente convolati a nozze e secondo indiscrezioni i due vorrebbero presto un figlio insieme. Com’è noto Cristina Chiabotto è stata legata per molti anni a Fabio Fulco, il quale avrebbe sperato un giorno di costruire una famiglia insieme alla modella.

Quando lei l’ha lasciato, le recriminazione reciproche e le accuse tra lei e Fulco sono state numerose: i due non avrebbero mantenuto i contatti e, a quanto pare, lei non lo avrebbe invitato alle sue nozze.

L’ex Miss, rimasta a casa col marito, ha invitato – così come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo – i suoi fan a restare a casa, e a osservare le misure restrittive emesse dal governo per cercare di contenere l’epidemia.