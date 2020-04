Eleonora Daniele sostituita da Marco Liorni a Storie Italiane?

Eleonora Daniele andrà presto in maternità e sembra che il suo posto a Storie Italiane potrebbe passare a Marco Liorni.

Presto Eleonora Daniele andrà in maternità e sembra che sia già stato trovato il suo sostituto a Storie Italiane: potrebbe trattarsi di Marco Liorni, conduttore molto amato del programma Italia sì.

Eleonora Daniele sostituita?

Sembra che Eleonora Daniele abbia garantito di essere a Storie Italiane fino a fine aprile, ma poi la conduttrice con tutte le probabilità andrà in maternità (fra pochi mesi partorità la sua prima figlia, Carlotta) e già si parla di chi potrà sostituirlo. Dalle prime indiscrezioni sembra che Marco Liorni prenderà il suo posto alla conduzione del programma, che intanto è stato prolungato di un’ora a causa dell’emergenza Coronavirus. Ancora nessuna conferma o smentita sulla sostituzione della conduttrice, e c’è chi vocifera anche che Liorni potrebbe in realtà restare a Italia Sì mentre sarebbe il suo programma a prendere lo “spazio” mattutino con una versione studiata entro maggio (attualmente Italia Sì va in onda il sabato).





Eleonora Daniele intanto sembra godersi appieno la sua gravidanza, e la nascita della sua prima figlia è attesa per giugno.

Lei e suo marito, l’imprenditore Giulio Tassoni, sono convolati a nozze a settembre 2019. La conduttrice ha annunciato di essere incinta a 40 anni compiuti e ha dichiarato: “Ci credevo, lo speravo, ma più il tempo passava e più la vedevo difficile. Poi, però, quando ero più serena, sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto.”