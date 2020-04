Una violenta lite fra Sossio e Teresanna al GF Vip ha lasciato tutti di stucco: ecco cosa è successo tra i due gieffini nelle scorse ore

Sossio Aruta e Teresanna Pugliese sono sicuramente due personalità molti forti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante siano entrati da poco, si sono già messi in primo piano, soprattutto a livello di liti con gli altri coinquilini. Ecco però che nelle scorse ore è scoppiata una furiosa bagarre proprio tra loro due, che se ne sono detti di tutti i colori mentre si trovavano in cucina. L’elemento che ha fatto sbroccare Teresanna è stata per la precisione una sua imitazione da parte di Sossio, che a quanto pare non è stata presa di buon grado dall’ex tronista.

Sossio e Teresanna: lite al Gf Vip

“Perché mi hai fatto l’imitazione? […] Fai l’uomo, hai 50 anni. Non puoi permetterti di deridermi se nemmeno mi rivolgi la parola”. Così ha dunque iniziato Teresanna rivolta a Sossio, che ha subito risposto: “Non ti calcolo proprio, perché so di starti sulle p****e, non sono falso.

Avverto che fra noi non c’è feeling […]. Mi hai dato del cafone e del volgare”.

A quel punto l’ex protagonista di Temptation Island ha chiesto quale cibo avesse cucinato Teresanna così da non mangiarlo. “Mi cucino da solo, non muoio di fame”, ha precisato ancora l’ex attaccante del Mesagne scatenando il putiferio. “Nessun problema, tanto ti sei sempre seduto a tavola come un cane”, ha dunque incalzato l’ex tronista. Al che Sossio ha nuovamente replicato alzando la voce: “Cane non me lo dici. Cane sarà quello che sta con te! Ma come ti permetti?”. Ecco dunque il video della litigata: