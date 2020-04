Lorella Cuccarini: a rischio la conduzione a La Vita in Diretta

Secondo i rumor in circolazione la conduzione di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta sarebbe a forte rischio.

Stando alle prime indiscrezioni la conduzione di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta sarebbe a rischio e mentre si vocifera che dalla prossima stagione la conduttrice potrebbe non essere più nel cast del programma, incombe sulla sua posizione la presenza di una nuova conduttrice.

Lorella Cuccarini e La vita in Diretta

Sembra che dalla prossima stagione Lorella Cuccarini potrebbe non essere riconfermata a La Vita in Diretta. Secondo le prime indiscrezioni gli ascolti poco soddisfacenti ottenuti dal programma avrebbero portato a delle tensioni tra la conduttrice e il suo collega, Alberto Matano. Come se non bastasse al suo posto sembra che l’emittente TV stia valutando di concedere la conduzione alla collega più giovane Serena Bortone, attualmente al timone di Agorà.





Nessuna delle indiscrezioni in merito alla questione ha ricevuto conferma, ma a quanto pare il posto di Lorella Cuccarini all’interno del programma sarebbe fortemente a rischio.

La conduttrice, uno dei volti storici e più amati del piccolo schermo, potrebbe decidere di dare il via a un nuovo format. Per quanto riguarda La Vita in Diretta, purtroppo per i fan più accaniti del programma, si parla già di un cambio di rotta con rubriche legate all’attualità e inchieste giornalistiche. La conduzione di Lorella Cuccarini e Matano purtroppo non avrebbe consentito al programma di raggiungere i risultati sperati, e a quanto pare i programmi della concorrenza (come Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso) sarebbero sempre in testa a livelli di ascolti. In queste ore proprio la Carmelita Nazionale è stata però soggetta a una bufera mediatica dovuta alla sua “preghiera in diretta tv” con l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.