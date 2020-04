Lucio Presta ha lanciato commenti al vetriolo contro Barbara D'Urso per la sua preghiera con Salvini.

Dopo la bufera che si è scatenata per la preghiera che Barbara D’Urso ha recitato in diretta tv insieme a Matteo Salvini, anche Lucio Presta si è scagliato contro la conduttrice chiedendo che vengano prese delle contromisure.

Lucio Presta contro la D’Urso

In tanti hanno chiesto che i programmi di Barbara D’Urso vengano sospesi (su Change.org ha preso il via persino una petizione online) dopo che la conduttrice e Matteo Salvini hanno recitato insieme – in diretta tv – l’Eterno Riposo per le vittime del Coronavirus. Lucio Presta, produttore di Benigni e di Paolo Bonolis tra i tanti, si è detto esterrefatto per la situazione e ha chiesto di prendere provvedimenti contro i programmi della conduttrice:





“Posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti (…) quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata (…) accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?” Ha chiesto Presta, dichiarando che nessuno dei suoi assistiti andrebbe ospite dalla conduttrice e che lui consiglierebbe lo stesso anche a tutti gli altri personaggi tv.

Secondo il produttore (così come le centinaia di migliaia di persone che hanno firmato la petizione su Change.Org) i programmi della conduttrice meriterebbero di essere cancellati e non è escluso che, dopo una simile bufera, vengano davvero presi dei provvedimenti.