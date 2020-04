In passato Selvaggia Lucarelli è stata insieme a un noto volto del piccolo schermo italiano.

Alla fine degli anni 90 (e all’inizio degli anni 2000) Selvaggia Lucarelli è stata legata a quello che oggi è considerato uno dei volti tv più noti: si tratta di Max Giusti, il conduttore televisivo, attore e cabarettista conosciuto per molti dei film e dei programmi a cui ha preso parti.

Selvaggia Lucarelli e Max Giusti

Oggi Selvaggia Lucarelli è felicemente fidanzata con lo chef Lorenzo Biagiarelli, ma un tempo al suo fianco c’era il famoso conduttore Max Giusti, con cui ancora oggi i rapporti sarebbero piuttosto amichevoli. A rivelarlo sono stati proprio i due diretti interessati che, legati per moltissimo tempo, hanno sempre ammesso di aver stabilito un buon rapporto d’amicizia.

L’ex coppia – che fu presentata da Teo Mammuccari – in realtà non si lasciò in maniera pacifica e anzi, all’inizio la rottura fu piuttosto controversa e dibattuta: Selvaggia Lucarelli scrisse pubblicamente di essersi occupata in prima persona di scrivere molti dei testi attribuiti a Max Giusti.

“Max era pigro e disordinato. Per anni ho scritto io i suoi testi, solo oggi capisco che per stargli accanto ho sacrificato le mie ambizioni. La nostra storia è finita male. Lui ce l’aveva con me. Mi disse che non si sarebbe fidanzato mai più”, raccontò la blogger di Stanza Selvaggia. A quanto pare i rapporti tra i due col tempo sarebbero tornati a essere distesi, ma sembra che Selvaggia Lucarelli non avesse invitato l’ex compagno al suo matrimonio con Laerte Pappalardo, padre di suo figlio Leon.