Giulia Cavaglià ha deciso di sfogarsi contro Manuel Galliano rivelando il motivo della loro rottura: le dichiarazioni dell'ex tronista

Anche se oggi Giulia Cavaglià è felicemente fidanzata con Francesco Sole, è tornata a parlare del suo ex Manuel Galiano. I due si conobbero lo scorso maggio al trono classico di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ma la loro storia finì poco dopo essere usciti dal programma.

Giulia Cavaglià: lo sfogo su Manuel

Giulia aveva fatto intuire che la loro liaison fosse finita per via di un tradimento, peraltro sempre negato dal suo ex. Parlando della sua partecipazione al dating show mariano, la giovane aveva di fatto commentato come a Uomini e Donne avesse sofferto due volte. La prima volta quando da corteggiatrice venne rifiutata dal tronista. “La seconda volta quando scelsi un ragazzo con cui pensavo potesse nascere qualcosa di importante. Invece mi ha tradita pochi giorni dopo la nostra uscita dal programma”, ha sottolineato ancora la Cavaglià.





Giulia Cavaglià aveva inoltre parlato della fine della storia con Manuel Galiano anche sul suo account ufficiale Instagram.

In quell’occasione aveva precisato che non stavano più insieme per diversi. Dopo aver detto di aver vissuto male quel periodo, l’ex tronista aveva ammesso come le sue aspettative si fossero rivelate un grande flop. “La persona che ho scelto si è rivelata essere tutt’altro rispetto a ciò che immaginavo di trovarmi al fianco. Non voglio sputare fango su altre persone, ma ci sto abbastanza male. […] Passerà, pazienza”. Cosa dirà ora Manuel?