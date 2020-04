Barbara Palombelli si è sfogata in tv lamentando la poca chiarezza delle nuove direttive contenute nella circolare ministeriale

Barbara Palombelli si è mostrata in una versione totalmente inedita nel corso della recente edizione di Stasera Italia. La presentatrice ha infatti deciso di dedicare uno spazio del programma alla lettura della nuova circolare governativa concernente le misure di contenimento per il Coronavirus. Nel documento, ampiamente discusso, viene di fatto rivista la possibilità per i bambini di poter uscire di casa. Così la corsa, lo sport e le passeggiate per i piccoli parevano tornati possibili, anche se in termini decisamente confusi. Proprio questa poca chiarezza del comunicato ha però urtato la giornalista, che in piena diretta ha palesato senza mezzi termini il proprio disappunto.

Barbara Palombelli ironizza sul decreto

“La comunicazione arrivata stasera consente l’ora d’aria intorno a casa a un genitore con figli”. Così ha dunque iniziato la spiegazione Barbara Palombelli, che però ha subito sottolineato il punto piuttosto nebuloso dello scritto.

“Resta non consentito svolgere attività ludica all’aperto e nei parchi pubblici. L’attività motoria non va intesa come jogging, tenuto conto che l’attuale disposizione tiene distinte le ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare attorno alla propria abitazione“.





Il linguaggio effettivamente piuttosto arzigogolato ha dunque spinto la Palombelli a continuare ironicamente la lettura del comunicato. “È il Ministero dell’Interno che scrive. Se qualcuno in tutta Italia ha capito, per favore lo dica alla mia redazione”. La sarcastica reazione della giornalista è stata nel mentre accolta da migliaia di persone.