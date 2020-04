In uno straziante messaggio via social Fiordaliso ha annunciato che sua madre è morta dopo aver contratto Covid-19.

Con un drammatico post via social la cantante Fiordaliso ha annunciato che sua madre sarebbe scomparsa a seguito del suo contagio per Coronavirus. Anche la cantante sarebbe risultata positiva alla malattia, così come sua sorella e suo padre.

Fiordaliso: la madre è morta

Con un post via social Fiordaliso (nome d’arte di Marina Fiordaliso) ha annunciato che sua madre è scomparsa dopo aver contratto il Coronavirus. I fan della cantante avevano notato da qualche settimana la sua continua assenza social, e in tanti si erano chiesti se fosse successo qualcosa di grave. A quanto pare oltre alla madre della cantante si sarebbe ammalata anche lei, sua sorella e suo padre, che per fortuna sarebbe anche guarito dalla malattia. “Maledetto covid-19, ti sei portato via la mia mamma.

(…) Vaff*** Coronavirus”, ha scritto la cantante, postando un’immagine dell’Italia all’interno di un cuore.

Visualizza questo post su Instagram PIACENZA : MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA. IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA (ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) TI HA SCONFITTO . E’ GUARITO ♥️🙏🏼 Vaff CORONA VIRUS Un post condiviso da Fiordaliso_official (@fiordaliso_official) in data: 2 Apr 2020 alle ore 2:29 PDT







In tanti le hanno scritto messaggi di solidarietà e affetto per consolarla difronte a questo tragico lutto. Al coro dei fan si sono unite anche le amiche Donatella Rettore e Sabrina Salerno, che con i loro messaggi via social hanno cercato di fornire un po’ di calore alla cantante in questo momento sicuramente molto difficile.