Coronavirus, J Ax: “Mi vedrete di meno d’ora in avanti”

L'emergenza Coronavirus ha spinto J Ax a prendere una pausa dai social: il rapper ha spiegato perché.

Attraverso i social J Ax ha annunciato di esser rimasto profondamente turbato per quanto starebbe accadendo a causa dell’emergenza Coronavirus, e per questo avrebbe deciso di continuare a vivere la quarantena con discrezione, allontanandosi dai social.

Coronavirus: le parole di J Ax

La reazione difronte a emergenze gravi come quella che sta vivendo il mondo intero a causa del Coronavirus, è estremamente soggettiva. J Ax ha deciso di allontanarsi dai social fino a quando la bufera non si sarà placata, e ad annunciarlo è stato lui stesso via social. “Sarà uno dei miei tanti limiti, ma in una situazione simile è per me difficile far finta di nulla e fingere di essere una persona che non sono”, ha scritto il rapper via social, da subito appoggiato da centinaia di fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-Ax (@j.axofficial) in data: 1 Apr 2020 alle ore 1:01 PDT

Nei giorni scorsi il rapper aveva intimato ai fan di restare a casa, attenendosi alle direttive del Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus, contenendo l’epidemia.





Durante le prime settimane di quarantena in tanti hanno dedicato parole di affetto e solidarietà nei confronti dell’Italia, messa a dura prova a causa dell’emergenza.

Alcuni vip hanno fatto importanti donazioni per potenziare i reparti di terapia intensiva degli ospedali (come Fedez, Chiara Ferragni e Giorgio Armani) mentre molti altri hanno preso parte ai “flash mob” dalle finestre, suonando canzoni che potessero tirare sù di morale le molte persone rimaste a casa.