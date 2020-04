Maurizio Costanzo non ha il Coronavirus: la smentita alla fake news arriva direttamente dal conduttore e giornalista romano

Anche in tempi decisamente difficili e complicati, i burloni delle fake news non mancano di far sentire la propria presenza. L’ultima bufala in ordine di tempo apparsa sul web riguarda nello specifico Maurizio Costanzo e sosterrebbe che il giornalista romano abbia contratto il Coronavirus. Per fortuna tale menzogna è stata prontamente smentita direttamente dal marito di Maria De Filippi, il quale ha confermato pubblicamente di non essere stato assolutamente colpito dal Covid-19.

A far tacere le malelingue sul suo conto è stato dunque lo stesso presentatore romano. Forse qualche buontempone ha pensato che la sospensione del Maurizio Costanzo Show potesse essere collegata al fatto che il condutture fosse malato. Ma, fortunatamente per lui, così non è.

Costanzo: “Fake news fuori luogo”

La smentita è quindi arrivata direttamente dall’ufficio stampa di Maurizio Costanzo, che ha rimarcato come il conduttore stia bene.

“La notizia della positività al Coronavirus è una fake news fuori luogo e di pessimo gusto”, commenta ancora il comunicato, tranquillizzando sostanzialmente tutti quanti.





Resta pur tuttavia vero che la sospensione del Maurizio Costanzo Show è stata determinata dalle scelte di Mediaset. Alla base ovviamente di tale scelta vi sono i problemi logistici legati all’impossibilità di rispettare le distanze sul palco. Inoltre la mancanza di pubblico in teatro nonché le difficoltà di spostarsi degli ospiti non ne avrebbero certo agevolato lo svolgimento sereno. Il programma sarebbe dovuto tornare in onda agli inizi di aprile, ma vista l’emergenza nazionale in corso è stato spostato a data da destinarsi.