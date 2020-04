Con enorme gioia - nonostante l'emergenza Coronavirus - Eleonora Fortini ha presentato suo figlio Daniel ai fan.

Nonostante la preoccupazione per l’emergenza Coronavirus Eleonora Fortini ha dato alla luce il suo primo figlio: l’ex volto di Uomini e Donne lo ha annunciato via social presentandolo ai fan.

Eleonora Fortini ha partorito

Eleonora Fortini e Lorenzo Fiorini sono diventati genitori: è nato il piccolo Daniel. “Il nostro piccolo raggio di sole”, ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne mostrando ai fan la prima foto del bambino. Eleonora Fortini ha scritto che, nonostante il momento estremamente complicato (dovuto all’emergenza Coronavirus) una nuova nascita sarebbe la prova di quanto la vita riesca comunque a essere meravigliosa. La coppia ha chiamato il piccolo Daniel, e nei mesi scorsi era stata la stessa Eleonora Fortini a raccontare ai fan come stesse procedendo la sua gravidanza.

Prima d’incontrare Lorenzo Fiorini, Eleonora era stata corteggiatrice di Mariano Catanzaro a Uomini e Donne.

Oggi quella sarebbe una storia superata: lei e il calciatore sono più innamorati che mai, e Daniel è arrivato proprio a coronare il loro sogno d’amore. La coppia non ha fatto segreto che un giorno, presto o tardi, potrebbe convolare a nozze, e i fan sono in attesa di sapere come sarà ora la loro vita grazie all’arrivo del piccolo Daniel. I due riveleranno ulteriori dettagli sulle loto attesissime nozze? Staremo a vedere!