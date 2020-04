Elodie ha sedotto i fan con il suo look al naturale mentre trascorre la quarantena in casa per l'emergenza Coronavirus.

Come il resto degli italiani anche Elodie è in quarantena, e sui social si è mostrata al naturale senza “trucco e parrucco”. I fan sono rimasti conquistati dalla sua bellezza acqua e sapone e non hanno mancato di farglielo sapere.

Elodie in quarantena

Anche Elodie a causa dell’emergenza Coronavirus sta trascorrendo il proprio tempo in casa, e non ha mancato di mostrarsi ai fan con il suo look “al naturale”. La cantante ha scritto nel suo post “sgualcita”, in riferimento ai suoi capelli lasciati incolti e al suo volto senza make up. I fan hanno lodato come sempre la sua bellezza e in tanti hanno fatto i complimenti alla cantante per il suo look.

Quarantena a parte si tratta di un periodo roseo per Elodie: lei e Marracash sono più innamorati che mai, e non mancano di mostrare ai propri fan alcuni scatti della loro intimità.

Come molti altri personaggi famosi e non, i due musicisti hanno invitato i fan a rispettare le direttive del governo per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus, esortandoli a restare a casa.

Intanto in molti si chiedono quali saranno le novità in futuro per la coppia, legata dall’estate del 2019: in tanti credono che presto i due potrebbero convolare a nozze, ma per il momento entrambi hanno preferito glissare sull’argomento. Elodie e Marracash si sono conosciuti sul set del videoclip della loro canzone, Margarita, e da subito è scoccata la scintilla: da allora i due sono praticamente inseparabili.