Federica Panicucci ha deciso di rivelare la sua fissazione quotidiana, resa ancora più assidua in questi giorni di reclusione forzata

A circa un mese dalla sua assenza a Mattino 5, Federica Panicucci sta trascorrendo la quarantena nella sua casa milanese insieme ai due figli e al compagno Marco Bacini. Recentemente intervistata da un noto magazine di gossip, la presentatrice ha dunque parlato di questo particolare momento che sta attraversando l’Italia. Ma non ha mancato anche di svelare alcune sue piccole manie, che soprattutto negli ultimi tempi si trova a ripetere di continuo.

La super bionda collega di Francesco Vecchi a Mattino 5 si è detta felice di poter passare molto tempo con il compagno e i figli adolescenti, nati dal matrimonio con l’ex marito Mario Fargetta. Considerato inoltre il momento di pausa imposto giustamente da Mediaset, la professionista si sta dedicando maggiormente alla sua casa.

Federica si trova infatti a cucinare spesso per i suoi cari, nonché a trascorre molto tempo nelle pulizie quotidiane.

Federica Panicucci: la fissazione

“Faccio pulizie accurate tutte le mattine. Sono letteralmente fissata”, ha dunque svelato la presentatrice toscana, precisando poi di smaltire le calorie con tanta attività fisica ogni giorno. “Tutti i pomeriggi faccio un po’ di tapis roulant e qualche esercizio a terra”.





Nel corso della lunga intervista, Federica Panicucci ha poi raccontato di non uscire mai di casa in questi giorni. Né per fare la spesa né per altre esigenze urgenti. “Fortunatamente ho fatto una spesa abbondante e non devo uscire per acquistare nulla”, ha precisato ancora. Palesando così il suo ligio comportamento alle norme emanate dal Governo.