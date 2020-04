Gemma Galgani in lacrime: “Quanto mi mancate non lo potete immaginare”

Gemma Galgani è in quarantena per l'emergenza Coronavirus, e ha manifestato la sua forte nostalgia per i colleghi.

Come tutti i cittadini italiani anche Gemma Galgani sta trascorrendo il suo tempo in quarantena a casa a causa dell’emergenza Coronavirus. La dama del trono over attraverso i social ha espresso la sua nostalgia per il team di Uomini e Donne e per il teatro in cui lavorava prima dell’epidemia.

Gemma Galgani in lacrime: i motivi

A causa della sospensione di Uomini e Donne per l’emergenza Coronavirus, e a causa della chiusura dei teatri, Gemma Galgani sta trascorrendo la sua quarantena in casa. La dama ha espresso la sua nostalgia per i colleghi e lo staff di Maria De Filippi, e proprio la conduttrice aveva fatto sì che lei mandasse un messaggio ai concorrenti di Amici. “Quanto mi mancate non lo potete immaginare”, ha anche detto la dama ai suoi colleghi del lavoro.





Abitualmente la dama lavora a Teatro a Torino, mentre da diversi anni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più in vista del trono over di Uomini e Donne dove, tuttavia, non ha ancora trovato l’amore.

I fan del programma non vedono l’ora che lo show riapra e la sceneggiatrice Raffaella Mennoia ha dichiarato che starebbe effettuando i casting per la versione classica del trono.

Uomini e Donne non è l’unico programma ad esser stato sospeso o rimandato a causa dell’epidemia: molti degli show Mediaset e Rai sono stati costretti a chiudere perché impossibilitati a garantire la sicurezza degli ospiti o dello stesso staff all’interno dei vari show. Per il momento la dama del trono over, così come molti altri personaggi tv, ha cercato di mantenere contatto con i suoi fan attraverso i canali social.