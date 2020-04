Dopo l'abbraccio con Licia Nunez, Antonella Elia è tornata a sfogarsi a proposito del suo controverso rapporto con lei.

Dopo il suo inaspettato abbraccio con Licia Nunez al termine della semifinale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è sfogata con Paola Di Benedetto parlando dei suoi sentimenti.

Antonella Elia: lo sfogo

Nella casa del Grande Fratello Vip Antonella Elia e Licia Nunez sono state prima amiche inseparabili, e infine quasi “acerrime rivali” che neanche si rivolgevano la parola. A sorpresa, dopo la sua eliminazione nella semifinale del Grande Fratello Vip, la Nunez ha fatto un passo avanti nei confronti di Antonella Elia, abbracciandola e dichiarando che forse, in futuro, potranno chiarire al di fuori del reality show.



L’episodio ha colpito molto Antonella, che al termine della serata ne ha parlato quasi commossa con Paola Di Benedetto: “Oggi pomeriggio mi ha rivolto la parola dopo un mese che non ci parlavamo.

Mi ha chiesto come mi sentissi. Troppe cose non ci siamo dette”, ha detto Antonella a proposito di Licia Nunez, e subito consolata da Paola Di Benedetto. Come promesso da Licia una volta uscite entrambe dalla casa del Grande Fratello Vip – e abitando entrambe a Roma – potranno incontrarsi e chiarire una volta per tutte.

Nella semifinale sono stati eliminati dal programma Antonio Zequila (che non l’ha presa affatto bene), Licia Nunez e Teresanna Pugliese. L’8 aprile andrà in onda la tanto attesa finalissima: all’interno del reality show sono rimasti Sossio, Aristide, Paola Di Benedetto e Ciavarro. Tra i concorrenti in nomination vi sono Patrick, Antonella e Andrea.