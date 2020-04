Giulia De Lellis ha deciso di commentare a mezzo social le foto recentemente pubblicate da "Chi": il dubbio dei fan sugli scatti con Andrea Damante

Giulia De Lellis ha deciso di dire la sua in merito ad alcune recenti fotografie apparse sul magazine di gossip “Chi”. Tali immagini la ritraggono per la precisione insieme ad Andrea Damante, lo storico ex che conobbe in quel di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Dopo settimane di rumors senza prove né conferme, “Chi” ha dunque pubblicato i primi scatti che paleserebbero il riavvicinamento tra i due ex piccioncini.

Giulia De Lellis insieme a Damante?

La web influencer romana e il dj veronese si erano lasciati circa un anno e mezzo fa. Ora dunque pare che non solo siano tornati insieme, ma che stiano addirittura trascorrendo la quarantena nella casa di lei a Pomezia, alle porte della Capitale. Qui, del resto, sarebbero stati avvistati insieme a fare la spesa per loro e per la famiglia della vulcanologa.

Le foto non devono tuttavia essere stato piacevolmente accettate dai fan dell’ex gieffina, che hanno insinuato come la giovane possa averle vendute per far parlare di sé.

Ma la frizzante Giulia De Lellis non ha certo perso tempo nel replicare a tali accuse. L’esperta di tendenze ha infatti precisato a modo suo di essere totalmente distante da un possibile accordo con il giornale diretto da Alfonso Signorini. “Anche se fossi così disperata, almeno un po di blush o un filo di mascara lo avrei messo, no? Mio Dio, sembro un ce**o!”. Con tale affermazione apparsa su Instagram la romana ha quindi smentito sarcasticamente il dubbio di una possibile collaborazione con i paparazzi.