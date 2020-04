Una vera e propria bufera ha travolto Laura Cremaschi, che ha annunciato di aver chiesto la sospensione del suo mutuo.

Laura Cremaschi ha riportato via social la risposta che le avrebbe dato la banca alla sua richiesta di sospensione del mutuo. Sui social è scoppiata una vera e propria polemica contro l’influencer, e in tanti l’hanno accusata di approfittare di una situazione che sarebbe concessa alla gente comune a causa dell’emergenza Coronavirus.

Laura Cremaschi: la bufera

L’Italia è messa in ginocchio dall’emergenza Coronavirus e dalla drammatica situazione economica che l’isolamento ha procurato a migliaia di cittadini, impossibilitati a lavorare. Laura Cremaschi sui social ha annunciato di aver chiesto alla banca la sospensione del suo mutuo, e al momento a quanto pare la sua richiesta sarebbe stata disattesa. In tanti non hanno perso occasione per attaccare la showgirl accusandola di essere una delle ultime a cui spetterebbe la sospensione del mutuo visto che indosserebbe “orologi e gioielli costosi”.





Immediata la replica di Laura Cremaschi, che ha scritto: “Chi ha detto che sono miei? Chi sei tu per giudicare? Sempre pronti a puntare il dito senza sapere nulla della vita delle persone! In ogni caso questo non è solo un problema mio, visto che hanno risposto così a milioni di persone”.

La bionda influencer ha anche risposto che come molti anche lei non starebbe lavorando in questo momento, e che quindi anche lei non starebbe guadagnando. Nel suo post la showgirl se l’è presa con la burocrazia italiane e ha anche chiesto ai fan se anche loro, a causa dell’emergenza Coronavirus, si fossero trovati nella sua stessa situazione.