Disponibile il nuovo singolo di Achille Lauro: si intitola "16 marzo" e anticipa il suo inedito progetto in uscita nei prossimi mesi

Circa tra settimane fa, Achille Lauro aveva annunciato su Instagram l’uscita del suo nuovo singolo dal titolo “16 Marzo”. Ecco dunque che l’attesa è finita, visto che da qualche ora è finalmente possibile apprezzarlo. Come scritto dallo stesso artista romano sul suo profilo social, il pezzo prende nome dal giorno in cui lui ha dedicato una fantomatica lettera a una ragazza. Ecco dunque il post del cantante più irriverente di Sanremo, nonché il più gossippato del momento:

Visualizza questo post su Instagram Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza. L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me. “16 Marzo”. Fuori ad Aprile. Un post condiviso da ACHILLE LAURO (@achilleidol) in data: 16 Mar 2020 alle ore 6:22 PDT

Achille Lauro: il testo di “16 marzo”

Te ne vai come se non fosse niente, come non fossi te

Te ne vai quando non c’è più niente, più niente di me

Te ne vai, sbatti la porta e intanto ho capito già te ne stai andando

Tanto ormai per te non piango più, fallo te

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu che non sai che cosa sono i no, non si può

Te ne vai come io fossi niente

Come fosse che?

Te ne vai perché non c’è più niente da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando

Come se esisteste qualcun’altro uguale a me

Che ne sai non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E che non sai che cosa sono i non si può

Te ne freghi tanto

No non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando

No, non è mai non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

ohh ohh

il 16 marzo

ohh ohh

il 16 marzo

Me ne vado come fossi pazzo si pazzo di te

Me ne vado perché ne ho voglia

Un po’ perché, perché per te l’amore dura un anno

Perché te sai solo cancellarlo

Vuoi solo chi non ti sta cercando

Come me

Che ne sai non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

Tu che non sai che cosa sono i non si può

Te ne freghi tanto

No non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando

No, non è mai non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

ohh ohh

il 16 marzo

ohh ohh

il 16 marzo