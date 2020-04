Bianca Guaccero ha risposto a coloro che l'hanno accusata di avere una truccatrice in casa, nonostante i divieti.

Bianca Guaccero è stata travolta da una vera e propria andata di polemiche: secondo alcuni fan la conduttrice, dall’aspetto sempre impeccabile, ricorrerebbe a parrucchieri ed estetisti prima di andare in onda a Detto Fatto, esponendoli a inutili rischi per mera vanità durante l’emergenza Coronavirus. Immediata la replica della stessa showgirl.

Bianca Guaccero: truccatori in casa?

Attraverso i social qualcuno ha insinuato che prima di andare in onda a Detto Fatto Bianca Guaccero venga truccata e pettinata da alcuni professionisti, in barba alle misure di sicurezza imposte per cercare di contenere i contagi durante l’emergenza Coronavirus. In realtà la showgirl ha dichiarato che non verrebbe proprio nessuno a prepararla, ma che anzi si occuperebbe del suo make up e dei suoi capelli completamente da sola: “Visto che in molti mi avete chiesto se in casa ho un parrucchiere, una truccatrice e un’estetista, ora ve lo dico io: nessuno mi trucca e mi fa i capelli, faccio tutto da sola! Lavoro da quando ho 17 anni facendo tournée in tutta Italia.

Ho imparato da sola, conosco i ‘trucchi del mestiere’ e mi sono arrangiata”, ha dichiarato la showgirl per placare le polemiche.





Barbara D’Urso, che aveva postato un video dal suo camerino mentre veniva acconciata e truccata da due professionisti del settore con tanto di mascherina sul volto, è stata travolta da una polemica simile, ma non ha mai replicato. In tanti si sono infuriata con la conduttrice chiedendole di non mettere a rischio i suoi dipendenti per pura vanità. La conduttrice avrà dato loro retta?