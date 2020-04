Cristina Parodi ha lanciato un altro importante appello per la sua città, Bergamo, duramente colpita dal Coronavirus.

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus Cristina Parodi ha voluto lanciare un messaggio di speranza e un appello per la sua città d’adozione, Bergamo. La conduttrice ha invitato tutti a fare attenzione nonostante il numero dei contagi stia diminuendo.

Coronavirus: l’appello di Cristina Parodi

Senza dubbio Bergamo è stata una delle città maggiormente colpite dall’emergenza Coronavirus, e Cristina Parodi – che vi si è trasferita tanti anni fa per amore di suo marito, e lì ha cresciuto i suoi figli – ha lanciato un appello per la sua città chiedendo a tutti di non sottovalutare la situazione e continuare a mantenere l’isolamento. “Gli esperti dicono che il punto critico è stato superato. E i contagi diminuiscono. Ma non vanifichiamo i sacrifici di queste settimane”, ha scritto la conduttrice in un suo post, che ha immediatamente riscosso centinaia di like.

Nei giorni scorsi lei – così come molti altri personaggi famosi che abitano a Bergamo, compreso Francesco Renga la sua ex, Ambra Angiolini, e i loro due figli- aveva lanciato numerosi appelli per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà e le tragedie che si sono consumate a causa dell’epidemia a Bergamo.

Per continuare a proteggere i cittadini, la conduttrice ha intimato ai suoi fan di restare in casa e di fare ciò che è stato consigliato dal Governo e dagli organi della sanità per evitare l’aumento dei contagi: restare in casa, e uscire unicamente in casi di reale necessità (come il lavoro o per fare la spesa).