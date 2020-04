Leonardo Di Caprio in prima linea nell'emergenza Coronavirus: l'attore ha già raccolto oltre 12 milioni di dollari per i poveri degli Stati Uniti

Leonardo Di Caprio è sempre in prima linea in diverse quanto numerose campagne solidali. Spesso portavoce di attività di sensibilizzazione per l’ambiente, ecco che ora il geniale attore americano ha deciso di aiutare concretamente chi non riesce a sfamarsi negli Stati Uniti a causa della crisi determinata dal Coronavirus. Nelle scorse ore, il bravissimo interprete dell’iconico Titanic ha lanciato per la precisione la campagna America’s Food Fund, per merito della quale ha già raccolto oltre dodici milioni di dollari.

Leonardo Di Caprio in prima linea

Il grande attore di Hollywood si è dunque reso più che disponibile alla chiamata in nome della solidarietà. In compagnia di Apple, Laurene Powell Jobs e Ford Foundation, Leonardo Di Caprio ha dunque dato vita a questa raccolta fondi su GoFoundMe, con l’obiettivo preciso di garantire a tutti l’accesso al cibo.

Prima che scoppiasse la pandemia globale da Covid-19, erano già oltre 37 milioni le persone che negli Usa faticavano ad assicurarsi anche un solo pasto. Adesso, tragicamente, il problema si è evidentemente allargato a macchia d’olio.





L’America’s Food Fund sosterrà due associazioni che hanno lo scopo di nutrire le popolazioni in tutto il mondo. Si tratta di Feeding America e di World Central Kitchen. All’iniziativa ha partecipato anche Oprah Winfrey, superstar televisiva, che ha donato di suo 1 milione di dollari. World Central Kitchen è guidato da José Andrés, chef di fama mondiale, già in prima linea nel donare pasti alle persone bisognose dopo altre catastrofi. Feeding America è invece la più grande organizzazione nazionale contro la fame, che aiuta oltre quaranta milioni di americani ogni anno.