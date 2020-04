Cristiano Malgioglio in lutto per Lucia Bosè: “Sono devastato”

Cristiano Malgioglio ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa dell'attrice Lucia Bosè.

Il 23 marzo 2020 è scomparsa Lucia Bosè, attrice e grandissima amica di Cristiano Malgioglio. Il famoso paroliere della tv italiana ha dichiarato che ancora non riuscirebbe a crederci e ha espresso il suo doloroso lutto per la scomparsa dell’amica.

Cristiano Malgioglio su Lucia Bosè

Cristiano Malgioglio ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa dell’amica Lucia Bosè, che in un primo momento era stato annunciato che fosse morta per il Coronavirus (notizia poi smentita). Malgioglio ha dichiarato di essere distrutto per questa perdita e ha confessato che finora non avrebbe avuto parole per esprimere il suo dolore: “Quando ho saputo sono scoppiato in un pianto a dirotto”, ha dichiarato il paroliere, che durante queste settimane è stato anche straordinariamente in pensiero per il suo amico Piero Chiambretti, ricoverato invece perché risultato positivo al Coronavirus.





Ricordando Lucia Bosè malpiglio ha ricordato anche un curioso aneddoto sull’attrice e ha rivelato che il famoso pittore Pablo Picasso le avesse regalato un servizio di piatti dipinto da lui.

L’attrice però, sbadatamente, li aveva messi in lavastoviglie, finendo con il rovinarli. Il paroliere le avrebbe fatto notare di aver rovinato un patrimonio, e lei gli avrebbe risposto “ormai è fatta, cosa ci posso fare?”

Malgioglio ha dichiarato di aver dedicato la sua canzone L’Angelo Azzurro all’attrice scomparsa, e a tal proposito ha detto: “Angelo come quelli che ho amato e azzurro come il colore dei suoi capelli.” Anche attraverso i social Malgioglio le ha dedicato un tenero messaggio: