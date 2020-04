I fan di Elisabetta Canalis hanno notato un dettaglio insolito in una sua foto, e l'hanno accusata di averla ritoccata.

Per ingannare il tempo durante l’emergenza Coronavirus, Elisabetta Canalis ha condiviso con i fan alcuni video dei suoi allenamenti. Ai suoi follower sui social non è sfuggito però un dettaglio insolito, da cui ha preso il via una polemica.

Elisabetta Canalis: la foto ritoccata

Da giorni Elisabetta Canalis esorta i suoi fan a fare esercizio, mantenendosi in forma e trascorrendo il tempo in maniera utile durante l’emergenza Coronavirus. In uno degli scatti la showgirl ha scritto: “Ogni giorno è perfetto per allenarci, ternerci in forma e piacerci”. Ai suoi follower sui social non è sfuggito però un dettaglio insolito riguardante i suoi piedi che, almeno dalla foto, sembrerebbero di una grandezza del tutto innaturale. In tanti hanno dunque insinuato che la showgirl abbia ritoccato la foto, altri invece che si tratti solamente di un’illusione ottica.

Quale sarà la verità? Per il momento Elisabetta Canalis non ha preso la parola in merito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 1 Apr 2020 alle ore 10:17 PDT







Elisabetta Canalis si trova a Los Angeles, città in cui risiede insieme a suo marito, il chirurgo Brian Perri e la loro figlia, Skyler Eva. L’ex velina ha comunque cercato di portare il suo supporto all’Italia organizzando una raccolta fondi per gli ospedali della sua terra natale, la Sardegna. Come lei sono tanti i personaggi più o meno famosi che hanno dato il via a iniziative e raccolte fondi per potenziare i reparti di terapia intensiva durante l’emergenza Coronavirus.