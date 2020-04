Gerry Scotti ha rivelato di aver fatto un fioretto alla Vergine Maria, affinché possa intercedere per il bene comune contro il Coronavirus

In questi giorni così particolari, dove vigono l’incertezza e la preoccupazione per il futuro, molti possono trovare conforto nella religione e nella preghiera. Si prega perché questa crisi possa passare il prima possibile. Ma si prega anche per i medici e per tutto il personale sanitario che con coraggio si batte fin dall’inizio per sconfiggere il Coronavirus. Infine si prega affinché si possa tornare presto alla nostra quotidianità, alla libertà negli affetti e in generale al manifestare concretamente il nostro amore. Così fanno anche molti Vip, che da sempre palesano apertamente la loro fede: uno su tutti è l’amato zio Gerry Scotti, conduttore dei più popolari quiz televisivi targati Mediaset.

Gerry Scotti, il fioretto a Maria

Al momento al timone di Striscia la notizia con Michelle Hunziker, Gerry Scotti cerca di mostrare solarità e ottimismo per il bene dei telespettatori, nonostante il periodo decisamente poco felice.

Ma quando si spengono i riflettori, anche lui è assalito da preoccupazioni del tutto comprensibili. Per cercare appunto di trovare un conforto spirituale, il conduttore Mediaset ha dunque dichiarato di aver chiesto l’intercessione della Madonna.





Lo zio Gerry ha ammesso che ogni anno, nel mese di maggio, fa un fioretto alla Vergine Maria per sua devozione personale. Quest’anno, però, il conduttore pavese ha voluto anticipare questo suo rito proprio in vista dell’impensabile situazione che ci troviamo ad affrontare. Raccontando quindi le sue giornata ai tempi del Coronavirus, Gerry Scotti ha dichiarato di restare chiuso in casa per la gran parte della giornata e di uscire solamente per andare tutto “imbacuccato” a Cologno. Qui gli viene controllata la febbre da alcuni addetti e poi viene portato in una stanza disinfestata.

Dopodiché entra in studio con Michelle, sempre a distanza di sicurezza.