Giancarlo Magalli ha spiazzato tutti rivolgendo un appello pacifico ad Adriana Volpe: le parole del conduttore de "I Fatti Vostri"

Sappiamo benissimo come i rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non siano idilliaci, nonostante abbiano lavorato insieme per tanti anni. Dopo la lite che ne ha sancito la definitiva rottura professionale, infatti, la presentatrice trentina aveva rimarcato di essere stata spesso criticata dal giornalista romano. “Ho lavorato con lui per circa otto anni e sono quella che è durata di più: le altre più di due anni non resistevano”: così aveva precisato ad esempio Adriana proprio di recente nella Casa del Gf Vip 4.

Giancarlo Magalli spiazza tutti

Sempre secondo le parole della bionda professionista, da quando rispose alle sue provocazioni Magalli non le rivolse più la parola. “Tant’è vero che la Rai sentì l’esigenza di spostarmi. Ma io feci subito una querela”. Tuttavia, nonostante la situazione apparentemente insanabile, nelle scorse ore Giancarlo Magalli ha lasciato tutti di stucco.

Nel corso di un’intervista rilasciata a un noto settimanale di gossip ha infatti rivolto un appello alla sua ex collega dicendosi pronto a fare pace. Il padrone di casa de I Fatti Vostri ha poi manifestato il proprio dispiacere per il recente lutto subito da Adriana.





“Vorrei chiudere questa faccenda, questo è sicuro: è successo tutto solo perché non andavamo d’accordo caratterialmente. Oramai sono trascorsi tanti anni, perché trascinarci in tribunale?”. In ogni caso, saputo del difficile momento che la donna sta affrontando, Magalli si è detto “sinceramente dispiaciuto”. Per ora l’ex gieffina non ha ancora risposto a queste ultime dichiarazioni dell’autore: vedremo se le cose si appianeranno nel prossimo futuro.