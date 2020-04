Gino Sorbillo ha condiviso uno scatto in cui lui e Antonino Cannavacciuolo sono quasi irriconoscibili.

Gino Sorbillo ha condiviso uno scatto inedito del 2010 in compagnia di uno dei suoi amici di sempre: lo chef Antonino Cannavacciuolo. Nello scatto i due appaiono giovanissimi, e i fan sono rimasti senza parole.

Gino Sorbillo e Cannavacciuolo: la foto

A sorpresa Gino Sorbillo ha aderito a una delle challenge lanciate sui social e ha condiviso uno scatto che lo ritrae nel 2010, in compagnia dell’amico chef Antonino Cannavacciuolo. Nello scatto i due, alquanto diversi rispetto a come appaiono oggi, erano su un lido balneare di Vico Equense (terra natale proprio di Antonino Cannavacciuolo). La foto condivisa via social ha lasciato sbalorditi i fan, entusiasti nello scoprire lo scatto inedito dei loro due beniamini.







Oltre che dalla passione per la cucina i due sarebbero legati da una profonda e duratura amicizia, che a quanto proseguirebbe da oltre 10 anni.

Gino Sorbillo, com’è noto, ha fondato una delle pizzerie più rinomate di Napoli mentre Antonino Cannavacciuolo oltre al suo lussuoso ristorante – Villa Crespi – ha partecipato a numerosi talent e programmi Tv in qualità di giudice (MasterChef e Cucine da incubo tra i tanti).

La pizzeria di Sorbillo è meta turistica per tutti gli amanti della pizza e ovviamente è amata anche da personaggi famosi e non. In passato è stato ospite della pizzeria di Sorbillo anche il presidente Giuseppe Conte, mentre tra gli scatti social del famoso pizzaiolo non ne mancano alcuni dei suoi amici vip, come la conduttrice Antonella Clerici (che più volte è stata immortalata nella prestigiosa pizzeria).