Paola Barale ha certamente dimostrato di essere una “alla buona”. In piena quarantena, con la chiusura forzata di tutti i negozi di parrucchieri ed estetiste, la soubrette piemontese si è infatti lanciata in un’impresa particolare. L’ex moglie di Gianni Sperti ha di fatto deciso di tagliarsi i capelli da sola, in collegamento Skype con il suo hairstylist che le dettava i passi da compiere.

Paola Barale, capelli da sola

Se i tagli fashion di poche settimane fa si stanno trasformando oggi in un incubo, ecco che allora bisogna cercare di correre ai ripari. Così, reclusa in casa come tutti noi, Paola Barale ha deciso di chiamare il suo parrucchiere personale per farsi guidare in un taglio online. Per fortuna si trattava di sistemare solo un po’ la lunghezza dei capelli, pertanto la bionda presentatrice si è lanciata in questa attività del tutto inaspettata.

Visualizza questo post su Instagram Grazie Maurino.. e se ci sono riuscita io 😜❤️ #noirestiamoacasadavvero @maurositura #loveu 🚀💪💥❤️ Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial) in data: 2 Apr 2020 alle ore 2:10 PDT



Dividendo dapprima i capelli in ciocche, Paola ha dunque realizzato una riga in mezzo alla testa.

Poi ha diviso i capelli “a metà”, all’altezza dell’orecchio, fissandone le ciocche e realizzando una coda con i capelli rimasti. Arrotolando il tutto in un torchon da portare in avanti, ha così avuto due dita di capelli da tagliare. Lo stilista ha però avvertito di non realizzare un taglio netto, bensì di sforbiciare. Così la Barale ha iniziato a tagliare sotto la guida dell’esperto… e per il risultato finale, giudicate voi!