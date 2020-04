Ursula Bennardo ha postato un inedito video di Sossio Aruta che rivolge una dolcissima promessa d'amore a lei a alla piccola Bianca

Sossio Aruta e Ursula Bennardo formano una coppia oramai da diverso tempo. Dopo le vicissitudini a Uomini e Donne e a Temptation Island Vip, i due sono infatti tornati insieme più forti che mai. Dalla loro felice unione è anche nata la bellissima Bianca, che tante gioie sta donando a entrambi i genitori.

Ursula si è detta peraltro molto fiera del comportamento di Sossio all’interno del Gf Vip 4. Per questo motivo che lo ha sempre sostenuto sin dall’inizio e ora più che mai, visto che l’ex calciatore è ufficialmente uno dei finalisti insieme a Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Aristide Malnati. La Bernardo ha inoltre voluto mostrare su Instagram un video inedito di Sossio, dove il suo compagno pronuncia delle splendide parole per lei e per la piccola di casa appena nata.

Sossio Aruta commosso per Ursula

Nella clip in questione, Sossio appare accanto a un palloncino a forma di cuore, che riporta la tenera scritta: “Ci mancherai, ti amiamo.

Pensaci ogni istante. Ursula e Bianca”. Sulle dolci note di All of me, ecco dunque le belle dichiarazioni dell’ex cavaliere, che quasi in lacrime si mostra contento per la nuova esperienza ma anche dispiaciuto per la lontananza dai suoi due amori.





“A volte la vita è proprio imprevedibile… Inaspettatamente dalla nascita di Bianca per la prima volta ci separiamo… Ma so benissimo che sarai la mia prima tifosa, che mi seguirai tutti i giorni insieme alla nostra principessa. So che farai un grandissimo tifo per me, e io ti penserò ogni singolo giorno”. Il grande messaggio d’amore è stato dunque fonte d’orgoglio per Ursula, che ora non aspetta altro se non accogliere il suo uomo, magari come vincitore di questo Grande Fratello Vip.