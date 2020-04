Un fuori onda impensabile quello accaduto dietro le quinte durante la serata finale di Amici 19: scoppia una rissa tra i tecnici in diretta.

Nel siparietto divertente di Rudy Zerbi finito in una vasca da bagno è poi partito un fuori onda che non è passato inosservato dai telespettatori. Mentre i tecnici erano impegnati a portare dietro le quinte la vasca, infatti, è scoppiata un rissa in diretta durante la serata finale di Amici 19. Nei video balzati subito su Twitter si vedono alcuni spintoni ingiustificati che hanno fatto sorgere molti dubbi: che cosa è successo?

Amici 19, rissa tra i tecnici

La diciannovesima edizione di Amici ha visto la vittoria della giovane cantautrice Gaia Gozzi, che ha battuto il suo sfidante Javier. Non sono mancate le emozioni, le lacrime e la gioia nel vedere il proprio nome sullo schermo di uno dei talent più seguiti e amati dagli italiani. Per Gaia, però, non è stato possibile festeggiare con un abbraccio o un bacio a causa del coronavirus.

Il programma, inoltre, è andato in scena senza pubblico, in ottemperanza ai decreti di contenimento. Durante la serata non sono mancati nemmeno i colpi di scena e in particolare una rissa scoppiata tra i tecnici durante la diretta.

Al termine dello sketch in cui Rudy Zerbi era stato buttato in una piscina mobile (simile a una vasca da bagno), nove tecnici sono entrati in studio per rimuovere la vasca. Nel portarla dietro le quinte, però, alcuni avrebbero iniziato a spintonarsi senza un giustificato motivo e gli spettatori non hanno potuto non notare questo fuori onda imprevisto. da quanto si riesce a vedere nei video, infatti, uno dei tecnici spinge con rabbia il collega vicino che però non reagisce e rimane piegato a spingere fuori dallo studio la vasca.