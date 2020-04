Chi è Gaia Gozzi, la vincitrice della diciannovesima edizione del serale di Amici 2020.

Gaia Gozzi è la vincitrice del serale di Amici 2020: la cantante ha primeggiato sullo sfidante Javier e si è aggiudicata la 19esima edizione del talent. Un programma diverso dagli altri anni, andato in onda rigorosamente senza pubblico a causa dell’emergenza coronavirus. Una vittoria, inoltre, che Gaia non ha potuto festeggiare con abbracci e baci ma che di certo potrebbe segnare la sua carriera professionale in modo netto.

Amici 2020, chi è Gaia Gozzi

“Grazie a tutti, perché mi avete dato la possibilità di riprovarci“. Queste sono state le prime parole di Gaia Gozzi non appena annunciata la vittoria della 19esima edizione del talent condotto da Maria De Filippi, Amici 2020. Ha primeggiato sullo sfidante Javier, che non ha potuto nemmeno abbracciare a causa delle norme di contenimento del coronavirus.

Una vittoria che ha fatto scendere le lacrime sul volto di Gaia, una cantautrice brasiliana autodidatta di 22 anni che vive a Milano.

Nata a Viadana, vicino a Mantova, la giovanissima ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola. Nel 2016, inoltre, ha partecipato a X Factor nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto. Venerdì 20 marzo, invece, è uscito in versione digitale il suo album Genesi.

La finale

Alla finale di Amici erano arrivati due cantanti e due ballerini: Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. I quattro si sono sfidati al meglio di 4 manche e la classifica finale ha visto al primo posto Gaia, seguita da Javier e Giulia. Niente posio, invece, per Nicolai, eliminato dalla gara per primo.