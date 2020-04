Amore e lavoro declinati in tutti i segni zodiacali: l'oroscopo settimanle di Paolo Fox dal 6 al 12 aprile 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 6 al 12 aprile 2020. Qui i dettagli segno per segno e i cambiamenti rispetto alla settimana precedente.

Oroscopo settimanale Fox dal 6 al 12 aprile

Ottimo periodo per Gemelli, Bilancia, Acquario e Pesci che vantano cinque punti su cinque. Nel complesso anche gli altri vivranno una settimana discreta tanto che sono tutti quotati da tre in su.

Ariete

Marte è in aspetto favorevole: se a qualcuno piace una persona, deve cercare di premere l’acceleratore e sfruttare il nuovo transito di Venere, attiva fino agli inizi di agosto. Dal punto di vista lavorativo chi ha un’attività libera nella prossima settimana riuscirà ad ottenere dei vantaggi.

Toro

Il transito attuale dei pianeti è molto importante per le coppie che vogliono legalizzare un’unione, anche se molte cose saranno da rimandare.

Chi volesse trovare casa o avere un figlio ha molte stelle a favore e potrà avere concrete possibilità nel mese di maggio.

Gemelli

Ottime stelle. Venere è ancora in questo segno e lo sarà fino ad agosto, pertanto si potranno vivere situazioni interessanti. Per quanto riguarda le coppie ci sono stati tanti problemi da affrontare ma in quelle più legate l’amore si è rafforzato anziché svanire.

Cancro

L’influsso di venere è neutrale e regala determinazione nel vivere rapporti e relazioni. Quando al lavoro, è l’ultima settimana con Mercurio favorevole dunque è il consiglio è d evitare di innescare discussioni.

Leone

Il periodo riesce a dare una carica di serenità ed equilibrio necessaria per riuscire a vivere anche emozioni nuove. Con una Luna molto attiva le giornate che arrivano diventano più intense e belle da vivere.

Vergine

Dopo un periodo vissuto in maniera articolata e positiva arriva una fase che tende a creare qualche piccola disputa soprattutto nella giornata di domenica, la più insidiosa della settimana.

Quanto alla professione è un anno importante e quindi c’è solo da rimandare un progetto senza chiuderlo definitivamente.

Bilancia

Venere è favorevole e la fortuna sorride ai nati sotto questo segno. Per le coppie potrebbe essere giunto il momento di fare una grande scelta, in particolare se si sta vivendo da molto tempo una situazione ufficiosa.

Scorpione

Il pianeta dell’amore non è più contrario ma ci vuole un po’ di tempo per ritrovare la giusta carica in amore. Sul campo professionale Giove sta continuando un transito impegnativo ma favorevole e chi ha un’attività commerciale legata ai contratti presto si potrà riscattare.

Sagittario

L’opposizione di Venere rende piuttosto nervosi e questo potrebbe essere il motivo per cui in amore i nati sotto questo segno si tengono alla larga dalle proprie responsabilità.

Per quanto riguarda le coppie c’è un momento di stallo che può essere più o meno importante a seconda del tipo di rapporto che si sta vivendo.

Capricorno

Qualsiasi cosa si debba discutere in famiglia, bisogna farlo senza inasprire i toni della polemica che nelle giornate di lunedì e martedì potrebbe diventare piuttosto pesante. Il ciel invita ad aprire il cuore e ad essere un po’ più chiari.

Acquario

Sono stelle interessanti per i sentimenti che ora pare valgano più del resto. Tutta la situazione astrologia, con Venere favorevole, porta un momento di forza e attorno a martedì sarà anche possibile vivere un’emozione con più coinvolgimento.

Pesci

C’è una situazione di forte tensione nella vita affettiva anche perché non si sa se fidarsi o meno di una persona.

Nonostante questo la settimana sarà positiva e anche in campo lavorativo, pur con le difficoltà legate alle vicende degli ultimi mesi si saprà come superare i problemi.