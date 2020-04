Fiorello risponde alla provocazione di Salvini sul fatto di riaprire le chiese a Pasqua, nonostante le misure anti-coronavirus.

Fiorello in un video su Twitter risponde alla provocazione di Salvini sul fatto di riaprire le chiese a Pasqua, nonostante le misure anti-coronavirus “Sarebbe un errore farlo. Si può pregare anche da casa”.

Coronavirus, Fiorello risponde a Salvini

Il famoso showman Fiorello in una diretta twitter ha voluto rispondere alla provocazione fatta da Salvini riguardo alla riaperture delle chiese a Pasqua: “Riaprire le chiese a Pasqua? Per me sarebbe un errore“.

Nella diretta, lo showman siciliano spiega le sue motivazioni: “Non voglio negare il diritto di culto, ma per me Dio non accetta le preghiere di chi esce per andare a pregare in chiesa. Se a casa ho un crocifisso e voglio pregare, non è la stessa cosa?”

Pregare a casa

Nella diretta prende come esempio i musulmani, fedeli capci di pregare con semplicità senza luogo sacro fisso: “Per esempio i musulmani se non possono andare nelle moschee possono inginocchiarsi su un tappeto e pregare dovunque verso La Mecca“.

“Non bisogna essere eleganti solo perché è Pasqua e poi ci si puà ritrovare-continua nel suo monologo Fiorello- Salvini dice che i tabacchini possono rimanere aperti per le sigarette, ma le chiese no. I preti non possono fare la messa per un fedele alla volta”.

Confessioni all’aperto

Le chiese rimangono chiuse, ma c’è chi ancora vuole ascoltare i fedeli. Don Edmondo Massari, parroco di Caselle Landi ha voluto approfittare delle belle giornate per confessare i suoi compaesani, sempre rispettando le musre anticontagio.

Due sedie all’aperto, tre metri di distanza per sicurezza, con mascherina sulla bocca. Una scelta che è ha ricevuto molti consensi dalla parrocchia, tanto che questa speciale modalità verrà utilizzat anche durante la Settimana Santa.