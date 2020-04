Anna Tatangelo in quarantena: il ballo social manda in delirio i fan

Anna Tatangelo è in quarantena ma non ha perso occasione per sedurre i fan dei social con un suo ballo sensuale.

Anna Tatangelo è single e sta trascorrendo la quarantena da sola con suo figlio Andrea nella casa che ha preso in affitto dopo la separazione da Gigi D’Alessio. Sui social, però, la cantante non perde occasione di sedurre i fan con i suoi balli sensuali a ritmo di musica…

Anna Tatangelo in quarantena

Attraverso i social Anna Tatangelo ha postato il suo ballo seducente e con scollatura vertiginosa: l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha mandato in tilt i fan dei social, che si sono riversati a farle i complimenti per le sue curve da urlo e il suo fisico smagliante. Anna Tatangelo si trova a Roma dove sta trascorrendo la quarantena da sola con suo figlio Andrea.

Da poco la cantante si è definitamente separata da Gigi D’Alessio.

Quella tra i due – che è stata una delle storie più longeve dello show business italiano – sembrava una storia destinata a durare per sempre, ma purtroppo dopo la crisi avuta nel 2018 i due non sono mai riusciti a recuperare del tutto l’affinità di un tempo.





Anna Tatangelo in passato aveva anche rivelato che alla base dei loro problemi ci sarebbe stata la continua mancanza di attenzioni che lei avrebbe imputato al compagno, e secondo alcuni anche il fatto che lui non le avesse mai chiesto di sposarlo avrebbe fatto sì che il rapporto si deteriorasse col tempo.

A sorpresa i due erano tornati insieme e Anna Tatangelo aveva dichiarato che tra loro i problemi sarebbero stati risolti “come in una qualsiasi famiglia”.

Nei mesi in cui erano stati separati contro la cantante era intervenuta anche la figlia di Gigi D’Alessio, che attraverso i social aveva lasciato intendere di non aver mai completamente apprezzato la compagna di suo padre. Oggi come staranno le cose tra i due?