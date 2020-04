Armando Incarnato ha lanciato un appello alla sua futura moglie via social. Si tratta di una frecciatina per Veronica?

Attraverso i social Armando Incarnato, noto volto di Uomini e Donne, ha avuto un acceso botta e risposta “a distanza” con Veronica Ursida. Il cavaliere ha anche lanciato un appello alla sua “futura moglie”.

Armando Incarnato si sposa?

Dopo una serie di frecciatine e di messaggi al veleno inviati tramite stories (e che secondo molti sarebbero stati indirizzati a Veronica Ursida), Armando Incarnato ha lasciato intendere di voler voltare pagina e si è rivolto alla sua “futura moglie” con un appello: “Chiedimi tutto ma non togliermi le mie passioni”, ha scritto il noto volto di Uomini e Donne, allegando la foto di alcune moto e auto di lusso (i motori sono uno degli hobby del cavaliere). Tra i fan c’è già chi crede che al suo fianco ci sia una misteriosa fiamma che abbia definitivamente distolto la sua attenzione da Veronica, ma per il momento non esistono conferme in merito e può essere che il cavaliere abbia scritto il messaggio solo per far capire alla dama di non essere più interessato a lei.

Con Veronica Ursida i rapporti si sono incrinati sempre di più e ora che Uomini e Donne è stato interrotto (a causa dell’emergenza Coronavirus) sembra che il desiderio di entrambi sia quello di voltare pagina al più presto. Anche la dama attraverso i social aveva mandato messaggi al vetriolo a un indirizzo non meglio specificato (e che secondo i meglio informati sarebbe stato proprio quello di Armando). I due troveranno mai il modo di fare la pace?





Attraverso i social Veronica ha scritto di avere un unico rimpianto del tempo trascorso a Uomini e Donne, ovvero quello di aver dedicato troppo tempo a persone che non l’avrebbero meritato. Sarà stato un chiaro riferimento a Armando?