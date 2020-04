Diletta Leotta si allena in terrazza, ma ai fan non sfugge il dettaglio seducente della sua scollatura...

Diletta Leotta sfrutta il periodo di quarantena per allenarsi sul terrazzo della propria casa con tanto di guantoni: i fan non hanno potuto fare a meno di notare la sua vertiginosa scollatura.

Diletta Leotta e l’allenamento: foto

Con un seducente scatto dei suoi allenamenti Diletta Leotta ha mandato in tilt i fan di Instagram. In tanti si sono complimentati con la conduttrice per il suo fisico da urlo, messo ancora più in risalto dall’aderente abbigliamento sportivo.

La conduttrice ha deciso di allenarsi con tanto di guantoni, e del resto è a tutti nota la sua liaison col pugile Daniele Scardina. I due sono usciti allo scoperto a fine febbraio, durante una romantica vacanza in settimana bianca. Precedentemente erano stati pizzicati insieme durante le vacanze estive, ma nessuno dei due aveva ancora dato conferma della liaison.





Oggi sembrano essere più innamorati che mai e tra i fan c’è già chi si chiede quando i due faranno il grande passo: la conduttrice ha sempre dichiarato di desiderare presto una famiglia tutta sua. La storia con Scardina è iniziata all’indomani della sua lunga storia d’amore col manager di Sky Matteo Mammì, naufragata improvvisamente e senza spiegazioni da parte dei due diretti interessati.

Durante l’emergenza Coronavirus Scardina ha dedicato un romantico e ironico messaggio via social, e la conduttrice lo ha voluto condividere con i fan via social, segno che tra i due tutto proseguirebbe a gonfie vele nonostante la distanza (attualmente lei sarebbe in isolamento da sola nella sua casa di Milano).