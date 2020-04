Federica Panicucci è in quarantena con la sua famiglia e sui social ha raccontato ai fan una sua "giornata tipo".

Come il resto dei cittadini italiani Federica Panicucci sta trascorrendo l’emergenza Coronavirus restando in casa con la sua famiglia. La conduttrice ha lasciato il timone di Mattino Cinque (ora edizione speciale dedicata all’epidemia) al collega Francesco Vecchi.

Federica Panicucci: la quarantena

Federica Panicucci sta trascorrendo la quarantena in famiglia insieme al suo compagno, l’imprenditore Marco Bacini, e ai suoi due figli (avuti dall’ex marito, Mario Fargetta) Sofia e Mattia. Sui social la conduttrice – che ha momento lasciato il timone di Pomeriggio Cinque a Francesco Vecchi – non ha perso occasione per raccontare ai suoi fan come starebbe trascorrendo le sue giornate in casa. In un post che la ritrae con la famiglia al completo la conduttrice ha raccontato una sua giornata tipo, tra partite a Monopoli con i figli, merende insieme e il tentativo fatto da lei e dal fidanzato per montare un mobiletto comprato online.

“Siamo stati insieme e questo è quello che conta di più”, ha scritto la conduttrice a corredo dell’immagine, dopo aver descritto la sua giornata in compagnia dei suoi figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 5 Apr 2020 alle ore 3:20 PDT







La conduttrice e l’imprenditore sono più innamorati che mai, ma per il momento i due hanno preferito glissare a proposito delle loro presunte nozze.

Archiviato il matrimonio con Mario Fargetta la conduttrice si è detta possibilista verso un suo futuro secondo matrimonio, ma ha anche dichiarato che tra lei e Marco Bacini l’amore proseguirebbe a gonfie vele senza bisogno di un “contratto”.