Gf Vip, Andrea Danver bacia la foto di Adriana Volpe: i motivi

Andrea Denver è innamorato di Adriana Volpe? La sua reazione difronte alla foto della conduttrice lascia tutti di stucco.

Il Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e ai concorrenti è stata data la possibilità di riguardare alcune vecchie foto della loro esperienza all’interno della Casa. La reazione di Andrea Denver difronte alle immagini ha però lasciato tutti di sasso.

Gf Vip: Andrea Denver e le foto

Andrea Denver ha potuto riguardare con gli altri concorrenti del Gf Vip alcune vecchie foto fatte per un “calendario” all’interno della Casa. La sua reazione difronte alle foto di Adriana Volpe ha lasciato tutti di sasso: il concorrente ha infatti iniziato a baciare la fotografia. Gli altri inquilini della Casa l’hanno preso in giro, mentre Andrea si è difeso affermando che lui e Adriana Volpe sarebbero grandi amici e che quei baci sarebbero stati sulle guance (non sulle labbra, come molti hanno insinuato).





La vicinanza tra lui e Adriana Volpe all’interno della Casa ha sollevato forti dubbi da parte dei telespettatori e degli altri concorrenti, e in più d’un caso c’è anche chi ha insinuato che proprio per il legame con Andrea Denver il legame tra la conduttrice e suo marito (Roberto Parli) fosse a rischio. Nelle ultime ore c’è anche chi ha notato che i due non si seguirebbero più via social, fatto che ha intensificato i rumor a proposito di una loro crisi, relativa forse proprio al legame tra la conduttrice e Andrea Denver. Per il momento Adriana Volpe non ha replicato né ha fatto dichiarazioni pubbliche sul suo rapporto con Andrea, ma sono in tanti a chiedersi se i due continueranno la loro frequentazione anche fuori dalla Casa.