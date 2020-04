Sara Affi Fella ha deciso di svelare un particolare retroscena relativo alla sua gravidanza: il post dell'ex tronista che ha lasciato attoniti i fan

Sara Affi Fella, protagonista di uno dei troni più discussi di Uomini e Donne, sta vivendo una gravidanza davvero particolare in questo difficile momento di quarantena. La giovane ha palesato qualche sua preoccupazione in merito alla gestazione, ma ha anche condiviso coi fan su Instagram un momento davvero emozionante. La modella ha difatti pubblicato un video che racconta quando scoprì di essere in dolce attesa. Poi ha anche svelato un inedito retroscena che ha lasciato letteralmente di stucco i suoi sostenitori.

Visualizza questo post su Instagram Da quel giorno tutto è cambiato . Ricordo tutto di quella mattina , sapevo che qualcosa dentro di me ci fosse e decisi di fare il test dopo un piccolo ritardo. Uscì il risultato che tanto desideravamo : “Incinta”!. Il mio cuore scoppiava di gioia , non riuscivo a smettere di piangere. Quel giorno sono rinata ,non mi sono mai sentita così felice ,non importava più nulla c eri solo tu nei nostri pensieri . Ti abbiamo voluto è tenuto con noi dal primo instante . Ora ti aspettiamo con ansia amore nostro. @francescofedato19 #me#love#waitingfor… ❤️ Un post condiviso da S A R A (@saraaffifellaufficiale) in data: 4 Apr 2020 alle ore 6:17 PDT

Sara Affi Fella ha dunque parlato della sua gravidanza sui social, soprattutto del preciso momento in cui apprese di essere incinta. Nel post in questione apparso su Instagram viene dunque mostrato il test della modella appena fatto, con in sottofondo un battito di cuore molto forte.

Pochi secondi dopo il dispositivo comunica l’esito finale, facendo apparire sul display la scritta “incinta 3+”, ossia da oltre 3 settimane.

Sara Affi Fella: il retroscena

In quel momento esatto, come precisato dalla stessa tronista, la sua vita è completamente cambiata. La Affi Fella ha inoltre spiegato che già sentiva come ci fosse qualcosa di diverso dentro di sé e che per tale ragione aveva voluto subito capire il motivo di quello strano ritardo. Da allora il suo cuore è scoppiato di gioia: per lei adesso non c’è altro che il futuro insieme al calciatore Francesco Fedato, suo attuale compagno nonché padre del bebè in arrivo.