Una grave perdita ha colpito Tiberio Timperi: il commosso ricordo in diretta del presentatore, nel corso di Uno Mattina in Famiglia

Un grave lutto ha colpito Tiberio Timperi, noto conduttore di Uno Mattina in Famiglia insieme a Monica Setta. Nella puntata di domenica 5 aprile 2020, il 55enne romano ha di fatto spiazzato l’intero pubblico della popolare trasmissione di Rai Uno confessando di essere molto addolorato per la perdita di un caro amico. Si trattava per la precisione di Umberto Forcella, un dirigente dell’azienda televisiva di Stato. L’uomo è venuto a mancare a causa di complicazione dopo aver contratto il Coronavirus. Per tutta la puntata della domenica delle Palme, Tiberio è dunque apparso molto provato, svelando solo alla fine della trasmissione il motivo di questo suo enorme sconforto.

Tiberio Timperi in lutto

Come purtroppo sappiamo tutti benissimo, da oltre un mese l’intero nostro Paese sta facendo i conti con un nemico invisibile.

L’emergenza da Covid-19 ha infatti cambiato la vita di tutti noi, così come le modalità di trasmissione dei programmi televisivi. Se anche molti volti noti dello spettacolo hanno contratto il virus, altri continuano pur tuttavia ad andare in onda per intrattenere gli italiani reclusi in casa per contenere il contagio.





“Ho perso un amico che ha collaborato in questa azienda e ha contribuito a farla grande. Si tratta di Umberto Forcella, un dirigente, ma anche un amico”, ha dichiarato dunque il conduttore romano. Tiberio Timperi ha infine precisato come in Rai si sentano tutti una grande famiglia, come recita del resto il programma che si trova a condurre. Il professionista, visibilmente commosso, ha concluso infine la puntata mandando un abbraccio virtuale ai famigliari del defunto.