Antonella Clerici in quarantena col fidanzato: “Quando siamo soli”

Antonella Clerici è in quarantena col fidanzato, Vittorio Garrone e ha rivelato come la starebbero trascorrendo.

Antonella Clerici sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus in compagnia del suo compagno, Vittorio Garrone, e di sua figlia Maelle. La famiglia è nella casa che la conduttrice ha acquistato nelle campagne torinesi, immersa nel verde. Via social Antonella Clerici ha raccontato come starebbero trascorrendo questo periodo d’isolamento.

Antonella Clerici: la quarantena

Avere a disposizione un angolo di verde tutto proprio rappresenta sicuramente una grande valvola di sfogo, e infatti Antonella Clerici si sta godendo questo periodo di quarantena tra passeggiate nei boschi e pranzi in famiglia. Nonostante la casa della conduttrice permetta a lei e alla sua famiglia di poter vivere tutto sommato serenamente questo periodo d’isolamento, lei stessa ha rivelato che avrebbe molte preoccupazioni, compresa quella per una sua amica che da qualche giorno avrebbe iniziato a presentare sintomi simili a quelli di Covid-19.





La conduttrice fortunatamente può contare sul suo compagno, Vittorio Garrone, che le sta accanto anche nei momenti di maggiore preoccupazione.

E proprio sulla sua quarantena col fidanzato la conduttrice ha raccontato: “Quando siamo soli ci facciamo un sacco di domande”, lasciando intendere che i pensieri suoi e del suo compagno sarebbero sempre rivolti alla grave situazione che ha colpito l’Italia a causa dell’epidemia. La conduttrice, per intrattenere i propri fan, ha realizzato alcune dirette con l’amica e collega Anna Moroni, con cui ha spiegato alcune ricette a mezzo social.

Nella sua casa in campagna, oltre al compagno Vittorio Garrone, è sempre presente anche l’adorata figlia della conduttrice: Maelle, avuta dall’ex compagno Eddy Martens.