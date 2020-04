J.K. Rowling ha annunciato via social di aver manifestato i sintomi del Coronavirus, ma di non essersi sottoposta al test.

La scrittrice della famosa saga di Harry Potter, J.K Rowling, ha annunciato via social che, nelle ultime settimane, avrebbe accusato tutti i sintomi del Coronavirus. La scrittrice ha anche aggiunto che non si sarebbe sottoposta al tampone.

Coronavirus: le parole di J.K. Rowling

J.K Rowling ha avuto il Coronavirus? La scrittrice ha dichiarato attraverso i social che nelle ultime due settimane avrebbe accusato tutti i sintomi della malattia e che avrebbe trovato sollievo facendo alcuni esercizi consigliati da un medico (la scrittrice ha condiviso il video sui social). Rowling non si è sottoposta al tampone per il Coronavirus e quindi non si ha la certezza della sua positività alla malattia.





Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020



Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria in tutto il mondo la famosa scrittrice ha lanciato il sito ‘Harry Potter at Home’, un modo per intrattenere i bambini in quarantena costretti a rimanere a casa.

In Italia intanto tutta la saga del maghetto Harry Potter è stata rimandata in onda per la gioia di grandi e piccini.