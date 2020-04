Elisabetta Canalis in quarantena con la camicia sbottonata: la foto

Elisabetta Canalis incanta i fan dei social mostrandosi con camicia sbottonata e senza reggiseno.

Elisabetta Canalis sta trascorrendo l’emergenza Coronavirus in quarantena, nella sua lussuosa casa in California. L’ex velina ha postato sui social uno scatto mozzafiato in cui è ritratta senza reggiseno e con la camicia completamente sbottonata.

Elisabetta Canalis: la foto

L’ex velina Elisabetta Canalis ha conquistato i fan dei social con uno scatto a dir poco da capogiro: la showgirl si è mostrata nella sua casa di Los Angeles con camicia completamente sbottonata. I fan di Instagram sono andati in tilt, facendole migliaia di complimenti per il suo fisico da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 5 Apr 2020 alle ore 9:10 PDT

Insieme alla Canalis nella sua lussuosa villa di Los Angeles sono ovviamente sempre presenti suo marito, Brian Perri, e la figlia di 5 anni Skyler Eva. Elisabetta Canalis ha utilizzato i suoi canali social per sensibilizzare i fan sull’emergenza, e ha chiesto loro di partecipare con un piccolo contributo alla sua raccolta fondi per alcuni ospedali della Sardegna (sua terra natale).





Durante queste giornate d’isolamento forzato l’ex velina ama trascorrere il tempo facendo sport o semplicemente giocando e stando insieme alla sua adorata bambina, spesso presente nelle sue storie Instagram.

Silenzio assoluto invece per quanto riguarda la presunta fine della sua amicizia con l’amica di sempre, l’ex velina Maddalena Corvaglia, con cui i rapporti non si sarebbero distesi neanche durante l’emergenza. Cosa sarà successo tra le due showgirl?