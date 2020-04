Federica Lepanto ha un nuovo amore e si tratterebbe di un uomo impegnato nella sanità: di chi si tratterà?

Dopo la delusione a Temptation Island Federica Lepanto ha finalmente trovato l’amore: l’ex concorrente non ha voluto svelarne il nome ma ha confessato che il suo nuovo compagno lavorerebbe nella sanità.

Federica Lepanto: nuovo fidanzato

Federica Lepanto ha finalmente trovato la serenità: l’ex tentatrice di Temptation Island si è legata a un uomo misterioso di cui ha dichiarato che rivelerà l’identità “solo quando lui le chiederà di sposarla“. Insomma, potrebbe trattarsi di una storia importante per Federica, che negli ultimi tempi aveva ricevuto più d’una grande delusione sul fronte sentimentale (e nei programmi tv a cui ha preso parte).





La giovane, che lavora come infermiera, durante queste giornate d’emergenza presta servizio di assistenza per i pazienti malati e ha dichiarato che, a suo avviso, ci sarebbe troppa disinformazione riguardo alle tematiche rilevanti inerenti l’epidemia da Coronavirus: “Nella mia città c’è psicosi, riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico”, ha confessato.

L’ex tentatrice ha anche dichiarato che, trattandosi del suo lavoro, non sarebbe spaventata nel dover indossare ogni giorno le mascherine e le protezioni adeguate per supportare i pazienti, nonostante la situazione non sia affatto semplice.

Per quanto riguarda il suo nuovo amore l’ex tentatrice ha preferito glissare sulle domande riguardanti l’inizio della loro liaison, e sui social ancora non sono comparse le foto della sua nuova fiamma. Di chi si tratterà? I fan sono impazienti di sapere chi è il misterioso uomo che ha conquistato il cuore di Federica.