L'8 aprile ci sarà la finale del Grande Fratello Vip, e Aristide Malnati ha espresso la sua nostalgia per gli altri concorrenti.

Ormai il Grande Fratello Vip è agli sgoccioli e i concorrenti si stanno preparando a lasciare la Casa per sempre. Aristide Malnati, sfogandosi con gli altri inquilini, ha espresso il suo affetto per loro e ha detto che ne sentirà la mancanza.

Gf Vip, Aristide Malnati: la nostalgia

“Mi devasta questa idea. Mi prende un magone. Abbiamo legato troppo in queste ore. Ragazzi sentiamoci subito al telefono”, ha dichiarato Aristide Malnati ora che il Grande Fratello Vip è giunto ormai alla fine. L’8 aprile ci sarà la finale e si scoprirà chi dei concorrenti sarà il vincitore di questa quarta edizione. Nella casa sono rimasti Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Sossio Aruta e Aristide Malnati.





Tra gli ultimi eliminati c’è invece Antonio Zequila, che se n’è andato quasi senza salutare gli altri concorrenti e ha dichiarato che non farà mai più programmi in TV.

Aristide ha commentato l’eliminazione di Antonio dichiarando che nelle ultime settimane il concorrente sarebbe diventato sempre più polemico e ingestibile.

In particolare Zequila aveva iniziato ad avere un rapporto piuttosto teso con Sossio Aruta e Paola Di Benedetto, che secondo lui non avrebbero meritato di arrivare alla finale del programma. Anche il conduttore del programma, Alfonso Signorini, lo aveva ripreso in diretta TV per le sue critiche contro gli altri due concorrenti. Intanto sui social i fan attendono con trepidazione la finale del programma, e desiderano scoprire chi sarà il vincitore.