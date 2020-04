Gf Vip, Serena Enardu e il matrimonio con Pago: la confessione

Serena Enardu e Pago sono più innamorati che mai e la fidanzata del cantante è tornata a parlare di matrimonio.

Nella casa del Grande Fratello Vip Serena Enardu è riuscita a riconquistare Pago e ora la coppia sembra essere più felice che mai. L’ex concorrente di Temptation Island Vip ha parlato della loro relazione e di quali sarebbero i loro progetti futuri.

Serena Enardu: matrimonio con Pago?

Serena Enardu ha riconquistato Pago e oggi, a diversi mesi dalla loro uscita dal Grande Fratello Vip, i due sembrano essere più felici che mai. Serena Enardu ha confessato che starebbero trascorrendo insieme anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus e che entrambi sarebbero giustamente preoccupati per ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo.





L’ex concorrente di Temptation Island Vip, che aveva rivelato di voler un giorno sposare Pago, ha anche parlato di nuovo del loro matrimonio che, per il momento – anche a causa dell’epidemia – è rinviato a data da destinarsi: “Adesso l’importante è stare insieme”, ha detto Serena.

Lei e Pago si erano lasciati a Temptation Island Vip dove lei aveva iniziato a provare interesse per il tentatore Alessandro Graziani.

Resasi conto di aver commesso un grave errore, Serena ha voluto entrare al Grande Fratello Vip per cercare di chiarirsi con Pago. Nonostante il cantante abbia deciso subito di tornare insieme a lei, sono tanti i fan del programma che hanno messo in dubbio l’onestà di Serena e anche il fratello di Pago era entrato nella Casa mettendo in dubbio la sincerità di Serena. Il fratello di Pago le ha chiesto un’ulteriore chiarimento, lei glielo concederà?