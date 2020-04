Chi sarà il vincitore della quarta edizione del Grande Fratello Vip? I pronostici degli scommettitori rivelano un nome che nessuno si aspetta

La posta in gioco si fa sempre più infuocata in merito a un quasi sicuro testa a testa per la vittoria fra due uomini della Casa del Grande Fratello Vip 4. Gli scommettitori si riferiscono per la precisione a Patrick Ray Pugliese e a Paolo Ciavarro, quest’ultimo sostenuto anche dai fan di Clizia Incorvaia. Se dunque i due biondi gieffini si contenderebbero la medaglia d’oro, il terzo posto pare sia già stato assegnato a Sossio Aruta, entrato nel reality show di Canale 5 a metà percorso.

Grande Fratello Vip: pronostici

Dopo l’ex cavaliere di Uomini e Donne dovrebbe posizionarsi la super chiacchierata e contestata Antonella Elia. Che a sua volta sarebbe seguita da Aristide Malnati, da Paola Di Benedetto e dal modello Andrea Denver, ultimo sul tabellone. Chi vincerà dunque questa quarta edizione del programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini?





Ricordiamo che una nomination in positivo è già avvenuta fra Patrick e Paolo e che quest’ultimo ha asfaltato alla grande il compagno d’avventura.

Niente dunque gli vieterebbe di replicare la vittoria, nonostante alcune critiche sul suo comportamento troppo sommesso e buonista. Che possa dunque davvero essere Paolo Ciavarro il vincitore della quarta edizione del Grande Fratello Vip? Il figlio d’arte entrerebbe così negli annali della trasmissione dopo Alessia Macari, Daniele Bossari e Walter Nudo. La finale dello show avverrà mercoledì 8 aprile in prima serata su Canale 5.