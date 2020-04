Secondo fonti certe, Harry e Meghan hanno assistito al discorso della Regina Elisabetta rivolto alla Nazione: ecco dunque la loro reazione

Il principe Harry e la consorte Meghan Markle hanno davvero “divorziato” dalla Casa Reale? Secondo quanto emerse, anche i “ribelli” di Sussex hanno di fatto assistito al discorso della Regina Elisabetta, avvenuto il diretta nazionale il 5 aprile 2020. In esso sua maestà ha invitato tutti i cittadini britannici a restare forti nella lotto contro il Coronavirus, con un invito che ha commosso tutta la Gran Bretagna.

Harry e Meghan commossi

A quanto pare, ad ogni modo, anche la contestata coppia è rimasta molto toccata dal discorso, così come rivelato da Omid Scobie. “L’hanno percepito non solo come una dimostrazione di leadership esperta, ma anche come un messaggio di calore, conforto e rassicurazione”, ha precisato l’editor reale. Dopo il toccante videomessaggio alla Nazione, la Regina avrebbe anche sentito per telefono il nipote Harry.

Stando inoltre a quel che è stato riportato da una fonte, il principe avrebbe persino offerto alla nonna il proprio personale supporto prima della trasmissione.





Nonostante tutto, quello del duca di Sussex appare dunque certamente come un bel gesto. Nel mentre, in attesa di conoscere i loro nuovi progetti professionali, la coppia pare abbia preferito sparire dalla circolazione. Sembra infatti che i due abbiano anche chiuso i loro profili social e stiano pensando di trovare casa a Malibu. Ricordiamo che la Regina Elisabetta ha vietato loro l’uso del marchio Royal Sussex. Intanto, però, forse la ritrovata certezza di avere comunque un’entrata economica grazie al principe Carlo li ha tranquillizzati entrambi.