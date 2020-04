Gli ex allievi di Amici 19 hanno voluto palesare il proprio doloroso lutto per la loro fan Lidia, venuta a mancare prematuramente nelle scorse ore

Come riportato da diversi siti di attualità, un lutto improvviso ha colpito i concorrenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Si tratta per la precisione di Lidia, una storica fan del programma a cui tutti gli ex allievi dell’edizione numero 19 erano affezionati. Nel corso dell’ultima annata dello show, la ragazza li avrebbe anche spesso aspettati fuori dalla scuola per ricevere da loro un semplice saluto o un selfie insieme.

Amici in lutto: l’addio a Lidia

Il primo a dedicare a Lidia un commosso pensiero su Instagram è stato Jacopo Ottonello, seguito poi Giulia Molino, Francesco Bertoli e Martina Beltrani, solo per citarne alcuni. Molti altri sono stati infatti i concorrenti di Amici che hanno voluto partecipare al cordoglio della loro fan con sentiti messaggi di dolore e commozione sui social network.





Negli ultimi tempi peraltro Lidia, che aveva solo 20 anni, non era potuta più andare a sostenere dal vivo i suoi beniamini.

Per via della grave emergenza sanitaria da Covid-19, anche la produzione di Amici ha infatti deciso di chiudere lo show al pubblico in studio per contenere il contagio. In ogni caso, la ragazza ha sempre continuato a seguire con costanza e grande affetto tutti i talenti del programma di Canale 5, incoraggiandoli virtualmente da casa.

Dalle parole di cordoglio dei ragazzi della scuola si capisce in ogni caso come Lidia fosse davvero entrata nei loro cuori. Resta tuttavia per loro l’amarezza di non averla nemmeno potuta salutare per l’ultima volta, prima del suo viaggio definitivo.