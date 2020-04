Vasco Rossi ha fatto una sorpresa incredibile e inaspettata a un infermiere dell'ospedale di Rivoli, suo grande fan.

Per una serie di casualità fortuite e grazie a un video diventato virale, un infermiere dell’ospedale di Rivoli ha ricevuto una splendida e inaspettata sorpresa da uno dei suoi idoli: Vasco Rossi.

Vasco Rossi: sorpresa all’infermiere

Un infermiere dell’ospedale di Rivoli di nome Mirko Lagotto, ha condiviso sui social un video prima del suo ingresso in sala operatoria con la musica di Vasco Rossi e più in particolare il brano Un Senso. Il video è rimbalzato sui social fino a quando a notarlo non è stato proprio il rocker di Zocca che, oltre a ri-condividerlo, lo ha invitato a uno dei suoi prossimi concerti.

“Un’emozione incredibile, io poi lo seguo da sempre.(…)mi ha detto di non mollare invitandomi al suo prossimo concerto.

Non so quando e dove sarà, ma io e mia moglie Ilaria ci saremo sicuramente. Spero di poterlo abbracciare, anche questo vorrebbe dire che abbiamo vinto”, ha fatto sapere l’infermiere di Rivoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi) in data: 6 Apr 2020 alle ore 3:43 PDT







Vasco Rossi non è l’unico ad aver voluto mostrare la sua vicinanza ai suoi fan e alle persone impegnate nella sanità durante l’emergenza Coronavirus. Laura Pausini ad esempio ha fatto sapere via social che prossimamente sceglierà a caso tre dei suoi fan, che chiamerà personalmente. Come lei molti altre celebrities si sono impegnate poi con importanti donazioni e raccolte fondi per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus e potenziare i reparti di terapia intensiva negli ospedali italiani.